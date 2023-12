Hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày thì không có hại cho sức khoẻ?

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu trên 121 người tình nguyện có sức khỏe tốt, lấy nước tiểu của họ để xác định mức nicotine và cotinine, một chất hóa học sản sinh trong cơ thể khi có sự trao đổi với chất nicotine. Kết quả: 40 người không thấy có dấu vết của nicotine và cotinine được xếp vào loại không hút thuốc; những người có ở độ thấp được coi là thành phần hút thuốc tùy lúc, hoặc do ở gần người đang hút thuốc mà người ta thường gọi là hút thuốc thụ động (hít phải khói của người hút thuốc); và cuối cùng là những người có nồng độ của cả hai chất đều cao, được xếp vào dạng hút thường xuyên.

Sau đó các nhà nghiên cứu kiểm nghiệm thử xem mức độ bao nhiêu nicotine và cotinine trong nước tiểu mới đủ để thấy có sự thay đổi trong tế bào gene của phổi. Đối với nicotine, mức đó chỉ là 1,8 nanogram trong mỗi ml, một mức quá thấp mà thử nghiệm khó lòng dò được. Nói một cách khác, “không có mức dò được nào” của nicotine được coi là vô hại. Còn về cotinine, mức sơ khởi là 11 nanogram/ml, chỉ hơi cao hơn mức mà thử nghiệm nhạy cảm nhất có thể dò được.

Như vậy hút thuốc lá cho dù chỉ là vài điếu mỗi ngày, hoặc lâu lâu mới hút một lần cũng đều có hại cho sức khỏe. Thực tế cho thấy khó đánh giá về việc hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày sẽ gây hại cho sức khỏe, do tác hại của thuốc lá còn phụ thuộc nhiều vào việc hút nông, hay sâu, vào sự nhạy cảm của mỗi cơ thể với khói thuốc… Như vậy trong hút thuốc lá không có cái gọi là “ngưỡng an toàn”, nghĩa là không có một mốc mà hút dưới mốc đó thì an toàn cho sức khỏe.

Tuy nhiên do cơ thể mỗi người mỗi khác nên tác hại của thuốc lá trên mỗi người cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Một số người hút thuốc lá bị tác hại do thuốc lá như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính rất sớm, một số người khác xuất hiện bệnh chậm hơn, thậm chí có một số người hút thuốc lá đã 30 – 40 năm rồi mà cũng chưa xuất hiện các bệnh nặng do tác hại của thuốc lá.

Vấn đề là chúng ta không có cách nào để biết được ai là người nhạy cảm với thuốc lá sẽ sớm bị tác hại do thuốc lá, ai là người ít nhạy cảm với thuốc lá sẽ chậm bị tác hại do thuốc lá. Cho nên khuyến cáo đưa ra cho tất cả mọi người là cai thuốc lá càng sớm thì càng tốt./.