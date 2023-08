Họp Tiểu ban tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo sở, ngành là thành viên của Tiểu ban tuyên truyền.

Hiện nay, Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật. Báo Bắc Kạn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, kế hoạch nội dung số báo đặc biệt; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự “Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn – 80 năm ngọn lửa cách mạng”, xây dựng kế hoạch truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm…

Trọng tâm công tác tuyên truyền tập trung vào truyền thống lịch sử vẻ vang của Chi bộ Chí Kiên; những thắng lợi và thành quả cách mạng của Chi bộ Chí Kiên trong 80 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thành tựu to lớn của Đảng bộ tỉnh; cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những tấm gương chiến đấu, hy sinh vì Đảng, vì dân tộc của các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên như: Công tác trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tại nơi tổ chức sự kiện, địa điểm dâng hoa. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại các xã; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; tập trung tuyên truyền sâu, tăng thời lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày diễn ra sự kiện. Đại biểu đề xuất cần đưa ra mốc thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch.

Lãnh đạo các đơn vị cũng báo cáo tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền của đơn vị, địa phương mình; cho ý kiến về công tác tổ chức hoạt động thi đấu thể thao và kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền như: Trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, ma két tại nơi diễn ra sự kiện; kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động thể thao; treo băng rôn tại các xã, cơ quan, đơn vị, các trục đường chính, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch gửi cho các thành viên và sớm trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch./.