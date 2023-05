Họp BTC Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ IX, năm 2023 - Cúp Động lực

Giải thi đấu quy mô toàn quốc (Khu vực phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra), quy tụ khoảng trên 1.000 vận động viên (VĐV) tham dự. Giải diễn ra từ ngày 18 - 21/5 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn. Là cơ quan thường trực, đơn vị đăng cai tổ chức Giải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cần thiết để phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức thành công Giải tại tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức Giải thảo luận, thống nhất về công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả cao; gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Đồng thời thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để nâng cao tính chủ động trong triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Giải đề nghị: UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo đơn vị chức năng bảo đảm môi trường, cảnh quan thành phố sạch đẹp; tổ chức trang hoàng đường phố từ ngày 15 - 22/5; chỉ đạo, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ổn định giá phục vụ nhu cầu lưu trú của các đoàn VĐV; đảm bảo tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho các đoàn VĐV và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Giải.

Đề nghị Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; chủ động các nhiệm vụ thường trực cấp cứu, chữa trị chấn thương cho các VĐV; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các VĐV trong thời gian lưu trú tại Bắc Kạn; phối hợp hướng dẫn các thành phần tham gia Giải đấu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công ty Điện lực bảo đảm cung cấp điện ổn định trong quá trình tổ chức Giải. Các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin, phản ánh về sự kiện.../.