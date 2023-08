Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

Tin liên quan Họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các tiểu ban đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, các tiểu ban đã thực hiện xong các nội dung: Chương trình Lễ kỷ niệm; chương trình dâng hoa tại di tích lịch sử Coỏng Tát; chương trình khánh thành di tích lịch sử Bốt Khau Pàn; kịch bản công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm; góp ý nội dung giấy mời. Các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Đối với dự án tu bổ, cải tạo di tích Coỏng Tát và di tích lịch sử Bốt Khau Pàn, huyện Ngân Sơn cam kết chậm nhất đến ngày 10/9/2023 sẽ hoàn thành, để phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm đề nghị các Tiểu ban hậu cần, nội dung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung: Giấy mời, phóng sự phim, chương trình văn nghệ, trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm… Huyện Ngân Sơn xem xét, tham mưu trồng cây lưu niệm tại khu di tích cho phù hợp; vận động Nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm mặc trang phục truyền thống. Ngành công an tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, để các hoạt động trong dịp Lễ kỷ niệm diễn ra an toàn..../.