Họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước

Trong quý I/2023, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt gần 188 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 20,2% dự toán tỉnh giao, đạt 78,9% so với cùng kỳ.

Một số địa bàn có tiến độ thu đạt khá so với cùng kỳ như: Chợ Mới (174,9%), Pác Nặm (157,6%), Bạch Thông (145,8%), Na Rì (112,5%), Ngân Sơn (111,8%). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được gần 4,1 tỷ đồng, đạt 18,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 16,4% so với dự toán tỉnh giao.

Năm 2023, dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao 822 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 955 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 930 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng.

Những khó khăn, vướng mắc dẫn đến kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý I chưa đạt như dự kiến đã được các đơn vị, địa phương chỉ rõ tại cuộc họp. Theo đó, ngoài hạn chế trong công tác phối hợp, thiếu quyết liệt trong đôn đốc thu của một số đơn vị, ngành và địa phương, còn có những nguyên nhân như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh khó khăn do lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao.

Thị trường bất động sản đóng băng; các chính sách tài khóa như miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, thuê đất; khó khăn trong việc thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các dự án, công trình đầu tư xây dựng có sử dụng khoáng sản là đất, đá để san lấp mặt bằng và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa của dự án có thu hồi đất trồng lúa; tình trạng chây ỳ, nợ thuế, trốn thuế, gian lận thương mại...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị Cục Thuế tỉnh cần xây dựng kịch bản thu ngân sách, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp đôn đốc thu. Đối với các đơn vị có số thu thấp trong quý I nhưng được giao dự toán cao, cần tập trung thu trong lĩnh vực đất đai ở các khu vực đã có chủ trương hoặc các nhà đầu tư quan tâm; nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh...

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2023. Để hoàn thành dự toán năm 2023 được HĐND tỉnh giao là 955 tỷ đồng, trong 03 quý còn lại phải thu 762 tỷ đồng, bình quân 254 tỷ đồng/quý; trong đó, thu nội địa do ngành Thuế quản lý còn phải thu 743 tỷ đồng, bình quân 247 tỷ đồng/quý. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu 1.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 79/TB-UBND ngày 09/02/2023 , số thu phải thực hiện là 807 tỷ đồng, bình quân 269 tỷ đồng/quý.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao những đề xuất, giải pháp mà đại biểu đưa ra tại cuộc họp, từ đó có thể nhận thấy tỉnh vẫn còn nhiều dư địa để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt 03 nhóm giải pháp sau: Tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm, đưa ra giải pháp phù hợp với đơn vị, địa phương mình, đặc biệt là phải xây dựng kịch bản cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Sớm khắc phục, xử lý những tồn tại như nợ thuế, thất thu thuế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo nguồn thu, có biện pháp thu ngân sách phù hợp trong tình hình mới. Đồng thời cần làm tốt công tác khen thưởng, động viên, khích lệ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước; phê bình những đơn vị thiếu quyết liệt; nghiêm khắc xử lý các trường hợp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế...

Dịp này, Ban Chỉ đạo đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể (Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường) vì có thành tích nổi bật trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước năm 2022./.