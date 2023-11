Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Báo cáo tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ thể hiện, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg và các công điện liên quan nhằm tăng cường công tác PCCC, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC được hoàn thiện. Nguồn lực phục vụ cho công tác PCCC được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, đầu tư. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/10/2023, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 1.616 vụ cháy, 1.311 vụ sự cố cháy), làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, về tài sản ước tính thiệt hại 229,75 tỷ đồng và 207 ha rừng; xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 18 người. So với 10 tháng đầu năm 2022, số vụ cháy và sự cố cháy giảm 1.367 vụ (giảm 31,8%); tăng 36 người chết; tăng 22 người bị thương; thiệt hại về tài sản giảm gần 338 tỷ đồng. Số vụ nổ giảm 03 vụ; số người chết giảm 03 người, số người bị thương tăng 03 người. Về địa bàn xảy ra cháy, thành thị số vụ chiếm 66,2%; nông thôn số vụ chiếm 38,2%.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ một số kết quả đã đạt được; đồng thời phân tích, đánh giá những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg và các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC&CNCH trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, cách làm, cách tiếp cận để nâng cao chất lượng công tác PCCC&CCCN trong tình hình mới. Trong đó, đề cao vai trò của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở có mật độ cao, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm hạn chế cháy, nổ; tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC.../.