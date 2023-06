Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác về nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe 02 báo cáo chuyên đề, gồm: “Nhận diện đấu tranh với các hiện tượng “đạo lạ”, “tà đạo”, hiện tượng “tôn giáo mới” xâm phạm an ninh quốc gia” do Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Ban Nghiên cứu chuyên đề Bộ Công an; “Công tác nhân quyền trong tình hình mới” do Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ trình bày.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về công tác nhân quyền, bảo đảm thúc đẩy quyền con người; đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam./.