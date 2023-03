Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW

BBK - Sáng 20/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai một số quyết định, nghị quyết quan trọng, gồm: Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư); đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, tính đến ngày 11/3/2023, có 17 tỉnh ủy, thành ủy ban hành nghị quyết (trong đó có tỉnh Bắc Kạn); 31 tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện; 22 tỉnh ủy, thành ủy ban hành chương trình hành động; 01 thành ủy ban hành chỉ thị (Thành ủy TP. Hồ Chí Minh); 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và phát triển đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức bộ máy CAND tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Các tham luận trình bày tại Hội nghị đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực của lực lượng CAND và các địa phương trong triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định số 90-QĐ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW. Đồng chí yêu cầu: Cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xem đây là trách nhiệm không chỉ của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị, có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân, đó chính là cơ sở để đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân...

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Nghị quyết số 12-NQ/TW là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với lực lượng Công an. Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị: Tăng cường sự phối hợp, tuyên truyền nội dung Quy định số 90-QĐ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ và chiến sĩ CAND; triển khai các biện pháp góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt là quan tâm sâu sắc đến lực lượng Công an xã. Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, hoàn thành đúng tiến độ những đề án được giao.../.