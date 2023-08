Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2023

Hội nghị nghe báo cáo về những nội dung như: Kết quả nổi bật, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) trên địa bàn, do đồng chí Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo truyền đạt. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm và những giải pháp để phòng ngừa lừa đảo qua mạng xã hội do Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh trình bày. Đồng chí Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin chuyên đề thực trạng công tác lao động, việc làm trước tác động của sự phục hồi chậm của nền kinh tế; đơn hàng của các doanh nghiệp giảm; giải pháp đối với vấn đề lao động, việc làm của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên bám sát các văn bản chỉ đạo và kế hoạch đề ra, triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhất là việc tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ về chương trình; công tác chuẩn bị cho năm học mới, về cung ứng sách giáo khoa cho học sinh...

Cần quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực đào tạo nghề, lao động - việc làm giai đoạn 2021 - 2025. Tranh thủ mọi thị trường, cả trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có định hướng cụ thể nữa cho những lao động mất việc làm trở về địa phương. Cảnh báo các chiêu trò lợi dụng tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để lừa đảo người dân, đặc biệt là người ở vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước các chiêu trò, phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo thông qua không gian mạng. Khuyến cáo người dân kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện lừa đảo nhằm hạn chế thiệt hại, giúp cơ quan công an đấu tranh triệt phá.

Tuyên truyền sâu rộng về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Nhất là những mục tiêu đã đạt và mục tiêu khó đạt nếu không nỗ lực cao độ. Tuyên truyền giải pháp thực hiện các chương trình MTQG năm 2023; công tác chuyển đổi số; công tác trồng rừng - quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức tốt các hoạt động nhân những ngày lễ lớn, các sự kiện của địa phương, của tỉnh.../.