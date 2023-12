Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 14

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh dự kiến đạt khoảng 6,3%; nông nghiệp phát triển ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo; công nghiệp – xây dựng tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng nhanh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và có sự cải thiện (GRDP bình quân dự ước 50,3 triệu đồng/người, tăng 4 triệu đồng so với năm 2022). Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 đề ra, dự kiến có 20/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa đạt mục tiêu đề ra. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm khá cao so với cùng kỳ. Tiến độ hoàn thành mục tiêu các xã về đích nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Số lượng doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động còn cao, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ. Số lượng đảng viên kết nạp không đạt chỉ tiêu giao. Tiến độ, chất lượng công việc của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ những kết quả và khó khăn trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; chỉ ra nguyên nhân. Trên cơ sở đó xem xét, quyết nghị chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2024…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị bàn, quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Do vậy đồng chí đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các nội dung và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2023: Năm 2023, dự kiến tỉnh Bắc Kạn có 20/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt và 5 chỉ tiêu chưa có số liệu để đánh giá. Tổng sản phẩm GRDP năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) dự ước đạt 8.840 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,33%. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 856/955 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 ước đạt 2,4%. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 763 đảng viên mới (76,3% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên lên 37.192 đồng chí…

Trong phiên làm việc buổi sáng, Hội nghị chia tổ thảo luận về các nội dung trong chương trình đề ra, như: Kết quả công tác năm 2023, Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024. Tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; Dự toán ngân sách năm 2024, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2024-2026. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu nêu nhiều ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề xuất kiến nghị và đóng góp vào dự thảo các nghị quyết. Trong đó nêu những vấn đề như: Tình hình tệ nạn xã hội (nhất là tệ ma túy) tại một số địa phương diễn biến phức tạp; chỉ tiêu kết nạp đảng gặp khó khăn; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai; thu ngân sách gặp khó khăn bởi phụ thuộc nhiều vào đấu giá quyền sử dụng đất; cần cập nhật số liệu giải quyết việc làm, giảm nghèo, XKLĐ…

Nhiều nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ do một số cán bộ cơ sở sợ tham mưu sai, ngại trách nhiệm. Các xã về đích nông thôn mới bị cắt nhiều chế độ, chính sách trong khi tỷ lệ hộ nghèo (dưới 13%) còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đề nghị giữ nguyên một số chính sách như BHYT, chính sách cho học sinh để giảm thiệt thòi cho người dân. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà; cán bộ thiếu và yếu, chưa có tinh thần quyết liệt; du lịch Ba Bể cần chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng… Đề ra những giải pháp từ nay đến hết năm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023 đề ra...

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục làm việc tại hội trường. Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục đưa tin, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.../.