Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15, khóa VII

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn đã đoàn kết, thống nhất, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả tích cực.

Thành phố có 38/44 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; kinh tế thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường được tăng cường; sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể được chú trọng. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố được quan tâm. Đảng bộ thành phố đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thành phố còn gặp những hạn chế, khó khăn như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết còn chậm so với kế hoạch; có 06 chỉ tiêu nghị quyết chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, gồm: Thu ngân sách, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng các loại vacxin; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ thi hành án dân sự với các vụ án có điều kiện thi hành; chỉ tiêu phát triển đảng; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đôi khi chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Việc nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại cơ sở chưa được thực hiện triệt để. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, do hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy tiếp tục gia tăng. Tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hội nghị đã cho ý kiến về những nội dung như: Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2024; Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương); việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG). Thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy từ Kỳ họp BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 06/10/2023) đến nay; thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và nội dung Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố gồm 10 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện./.