Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 12

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hoàng Hà Bắc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo của năm 2023.

Quý I, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất nông, lâm nghiệp được đẩy mạnh theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình OCOP; các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện; hoạt động, giáo dục, y tế văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm.