Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ mười ba

Ngay từ đầu năm Huyện ủy Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong toàn đảng bộ; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 304 tỷ đồng, bằng 43,5% kế hoạch và 87,7% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 192 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch, bằng 81% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7,5 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện diễn ra ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt trên 105 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin; chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư còn chậm, triển khai các chính sách của 03 chương trình MTQG trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ còn nhiều bất cập...

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu còn đạt thấp, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tập trung hoàn thành thu hoạch các cây trồng vụ xuân, triển khai phương án sản xuất vụ mùa bảo đảm theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để phát sinh, lây lan diện rộng. Triển khai kịp thời các mô hình, dự án phát triển sản xuất năm 2023 thuộc các Chương trình MTQG. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, giúp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.