Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023.

9 tháng năm 2023, các cấp ủy cơ sở, đảng ủy Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh; tổ chức thành công Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” trong Đảng bộ Công an tỉnh; thực hiện nghiêm túc Đề án của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh gọn, mạnh, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các mặt công tác chuyên môn. Trong đó, tiếp nhận xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm; kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến tăng ở hầu hết các lĩnh vực và từng dịch vụ công. Trong đó đã tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công 57.948 hồ sơ… Tính đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành và vượt 46/55 chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 25/12/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức kiện toàn, bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025./.