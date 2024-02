Hội Lồng tồng Ba Bể năm 2024: Dâng hương tại đền An Mạ

BBK - Sáng 19/02 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Ba Bể long trọng tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2024. Trước giờ khai hội, các đại biểu đến thắp hương, dâng lễ tại đền An Mạ.

Dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Ba Bể...

Tại đền An Mạ, các vị đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, Nhân dân no ấm.

Sau lễ dâng hương tại Đền An Mạ, các xã, thị trấn sẽ tiến hành nghi thức rước lễ tại khu vực tổ chức Hội xuân./.