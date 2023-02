Hội Lồng tồng Ba Bể để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách

Lễ hội "Lồng tồng Ba Bể” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào dân tộc Tày sinh sống ven vùng hồ Ba Bể nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Quý Mão 2023 diễn ra nhiều hoạt động như: Trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản, thực phẩm, văn hóa ẩm thực của địa phương; thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bảo vệ môi trường”; liên hoan văn nghệ quần chúng các xã, thị trấn; hát đối đáp giao duyên; trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể. Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động thể dục thể thao như: Thi đấu bóng chuyền, thi khâu còn, thi làm bánh giầy và các trò chơi dân gian…

Trong ba ngày diễn ra Lễ hội Lồng tồng Ba Bể (từ ngày mùng 9- 11 tháng Giêng) có rất động du khách trong nước và quốc tế, Nhân dân trong tỉnh đến tham quan. Chị Nguyễn Thị Vinh đến từ Hà Nội chia sẻ, gia đình chị dự định đi du lịch hồ Ba Bể ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhưng qua báo chí biết được vào ngày mùng 10 Âm Lịch có lễ hội Lồng tồng nên đã thay đổi lịch đặt phòng tại thôn Bó Lù vào ngày mùng 9 và 10 âm lịch để tham quan trải nghiệm hội Lồng tồng.

Ấn tượng nhất với gia đình chị là sự mến khách của người dân Ba Bể. Đến tham quan trại của các xã, gia đình chị luôn nhận được sự mời chào, giới thiệu về địa phương, mời thưởng thức những chén rượu ngô, thịt trâu gác bếp, uống trà bí đao…

Anh Lê Văn Quỳnh đến từ xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông chia sẻ, năm nào cũng đi hội Lồng tồng Ba Bể. Đến đây anh cùng các bạn lên đền An Mạ để cầu an, cầu may mắn, tham quan các gian hàng OCOP, tham gia các trò chơi dân gian; gặp gỡ bạn bè, mời nhau những chén rượu, thưởng thức sản vật vùng hồ như tôm nướng, cá nướng… Hội Lồng tồng là điểm hẹn của những chàng trai cô gái, của những người bạn cùng hội tụ về đây chứng kiến không khí ngày xuân đầu năm mới bên bờ hồ Ba Bể, thưởng thức những câu hát Then, đàn Tính, điệu múa bát làm say đắm lòng người.

Ông Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Ban tổ chức đặt việc đảm bảo an toàn cho người dân dự hội Lồng tồng, an toàn cho du khách thập phương đến hội, tổ chức phân luồng để đảm bảo không tắc đường. Người đến hội được hàng trăm xuồng máy đưa đón qua hai bến bờ Bắc - Nam. Công tác an toàn phòng cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lưu trú cho du khách được các lực lượng Công an, điện lực, y tế… trực 24/24h.

Theo ước tính của ban tổ chức có khoảng 3 vạn du khách và người dân trong tỉnh đến với Lễ hội "Lồng tồng Ba Bể” xuân Quý Mão năm nay đều có chung cảm nhận, đó là Lễ hội để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và du khách gần xa, góp phần thu hút khách du lịch đến với Ba Bể trong thời gian tới./.