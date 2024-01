Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm 2024 sẽ diễn ra vào 07/3/2024

Tin liên quan Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X diễn ra từ ngày 07/3 đến 14/3/2024, tại các địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; Sân vận động Trường THPT Bắc Kạn; Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 2).

Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đã ban hành Điều lệ Hội khỏe; thông báo thời gian, địa điểm thi đấu; số lượng các môn thi đấu.

Cuộc họp đã thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm 2024.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh là cơ quan tham mưu chỉnh sửa và ban hành các văn bản sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo; thành lập các Tiểu ban giúp việc và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiến hành kiểm tra hồ sơ vận động viên, xếp lịch và xây dựng lịch thi đấu của từng môn thi; rà soát lại nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ con người, cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, trang trí, khánh tiết cho lễ khai mạc và tổ chức thi đấu các môn thi; lựa chọn và luyện tập các khối diễu hành trong lễ khai mạc; phối hợp với lực lượng chức năng lên phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội khỏe.

Giao các đơn vị: Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa điểm thi đấu và trên địa bàn có các đoàn vận động viên nghỉ trong thời gian diễn ra Hội khỏe; Sở Y tế chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn có các đoàn vận động viên ăn nghỉ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh phối hợp chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện cho Hội khỏe; Sở Tài chính chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thực hiện đúng quy định về kinh phí tổ chức; UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo UBND các phường có địa điểm thi đấu và các nhà nghỉ, nhà hàng có các đoàn vận động viên dự thi ăn, nghỉ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình diễn ra Hội khỏe../.