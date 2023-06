Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn tổ chức Kỳ họp thứ chín, khóa XX

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được huyện tập trung triển khai thực hiện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023 đang được phối hợp chuẩn bị chu đáo. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Các chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo được giải quyết kịp thời; việc xây dựng và bàn giao "Nhà tình nghĩa" được thực hiện theo kế hoạch; an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Ngân Sơn sẽ xem xét, quyết định 03 nội dung quan trọng của UBND huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và trung hạn giai đoạn 2021-2025 cũng như các báo cáo chuyên đề khác. Đồng thời, HĐND huyện sẽ thảo luận và thông qua 06 dự thảo nghị quyết và chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ, làm rõ thêm nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ bế mạc ngày 28/6/2023./.