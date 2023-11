Học sinh Việt Nam đoạt nhiều giải tại World Robot Olympiad 2023

World Robot Olympiad là cuộc thi STEM robot, thu hút đông đảo thí sinh trên toàn thế giới tham gia tranh tài hằng năm. Góp mặt tại Vòng chung kết thế giới diễn ra luân phiên tại các quốc gia thành viên là những đại diện xuất sắc nhất.

Sau hơn 8 tháng chuẩn bị, trải qua 2 vòng loại và 1 vòng chung kết quốc gia, 14 đội tuyển thuộc nhóm tuổi từ 8 đến 16 đại diện Việt Nam đã tham gia tranh tài tại Vòng chung kết World Robot Olympiad tổ chức tại Panama. Cùng tham dự có 451 đội tuyển đại diện của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông tin từ Đại sứ quán Đan Mạch ngày 15/11, các đội tuyển của Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc. Các đội Hồng Bàng 2 và Hồng Bàng 1 của Việt Nam, đến từ Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tham gia bảng RoboSports - bảng thi đấu đối kháng lấy cảm hứng từ bộ môn tennis. Đây được xem là một trong những bảng thi khó nhất của cuộc thi. Kết quả, đội đã đạt thành tích Top 8 và xếp hạng chung cuộc ở hạng 6 và 7 toàn thế giới.

Trong đó, đội Hồng Bàng 2 đạt hạng 6 thế giới liên tiếp chiến thắng ở vòng loại và chỉ dừng bước tại tứ kết; đội Hồng Bàng 1 đạt hạng 7 thế giới, dừng bước tại tứ kết.

Đối với các bảng thi robot làm nhiệm vụ, ở bảng Elementary cho độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi, đội HKN-B1-01 đến từ Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 8 thế giới. Hồng Bàng 4, Trường THCS Hồng Bàng tại bảng Junior cho độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi xếp hạng 9 thế giới và đều đoạt giải Bạc toàn cuộc thi.

Các đội còn lại của Việt Nam như Wellspring SG 01, Hong Bang 5, Viet Robot B2-01, WS.AIDs, WS_DTMKK, Viet robot B4-02, Wellspring SG 05, Porterror.WS từ các Trường Wellspring Sài Gòn, Wellspring Hà Nội, Hồng Bàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Vietrobot & Kids Engineers đạt giải Đồng chung cuộc.

Việt Nam có 14 đội đại diện tham gia tại Vòng chung kết thế giới. (Ảnh WRO 2023)

Bảng thi Senior cho các thí sinh từ 14-19 tuổi là bảng có tính cạnh tranh cao với nhiều đội mạnh từ: Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hy Lạp, Đài Loan (Trung Quốc). Cả hai đại diện của Việt Nam là Viet Robot B3-02 từ Trung tâm Vietrobot và We Are From Vietnam từ Trung tâm Kids Engineer đã đoạt giải Bạc chung cuộc.

WRO 2023 có 451 đội thi với gần 1.500 thí sinh từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. (Ảnh: WRO 2023)

Cuộc thi World Robot Olympiad tập trung vào phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề cùng các kỹ năng của học sinh thế kỷ 21 như làm việc nhóm, tư duy phản biện bên cạnh việc ứng dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Năm nay chủ đề cuộc thi là Connecting the world, các đội thi phải thiết kế, lập trình robot để giúp kết nối toàn cầu về giao thương, công nghệ, con người…

Tại Việt Nam, cuộc thi năm 2023, trong chuỗi giải đấu ROBOTACON, do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp Công ty cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức với sự tham gia đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành đoàn thành phố Hải Phòng, nhà tài trợ Vinamilk.