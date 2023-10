Hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân chất độc da cam

Ông Hà Minh Châu, ở thị trấn Nà Phặc là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ngân Sơn. Hoàn cảnh gia đình ông Châu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sức khỏe bị ảnh hưởng do thương tật, căn nhà cũ đã dột nát xuống cấp. Cuối năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ngân Sơn đã xét để gia đình ông Châu được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương.

Ông Nông Trương Tần, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ngân Sơn cho biết: “Gia đình ông Châu là một trong những hộ khó khăn về nhà ở đã nhiều năm. Nhờ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Ngân Sơn, MTTQ thị trấn Nà Phặc đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí để hộ ông Hà Minh Châu thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát”.

Còn đối với bà Đinh Thị Doan, sinh năm 1945, trú tại thôn Quan Nưa, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) là thanh niên xung phong nhiễm chất độc da cam, thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, bà và gia đình ở trong căn nhà sàn lâu năm đã xuống cấp, nền nhà thấp hơn so với mặt đường 2m, nguy cơ nước tràn vào nhà khi trời mưa. Qua khảo sát, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. Bắc Kạn báo cáo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ xây dựng nhà mới. Căn nhà đã được khởi công vào cuối tháng 9 vừa qua và dự kiến khánh thành trong tháng 11 tới. Dự toán công trình có tổng kinh phí trên 300 triệu, trong đó 40 triệu đồng do MTTQ tỉnh hỗ trợ, 10 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. Bắc Kạn đóng góp.

Bà Đinh Thị Doan, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) vui mừng chia sẻ: “Tôi ước mong có một ngôi nhà kiên cố để ở từ rất lâu rồi. Nay được các cấp, ngành, đoàn thể, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ cố gắng sống tốt, làm gương cho con cháu”.

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 40 hộ gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở cần trợ giúp. Trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh và thông qua nguồn quỹ hội sẽ quan tâm, xem xét hỗ trợ xây dựng và tu sửa nhà. Với mong muốn giúp đỡ gia đình các nạn nhân có chỗ ở kiên cố, an toàn, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống./.