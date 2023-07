Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Nà Ó, xã Thanh Thịnh; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Chu; Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, trong 06 tháng đầu năm 2023, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội... Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm cơ bản đạt và đúng tiến độ đề ra, các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG theo kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư công giao năm 2023 là hơn 69,5 tỷ đồng, đến hết ngày 30/6/2023, huyện đã giải ngân được hơn 26,5 tỷ đồng, đạt 38,1% kế hoạch giao.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch của tỉnh đang được triển khai là Cụm công nghiệp Quảng Chu và Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh. Tuy nhiên, đối với Cụm công nghiệp Thanh Thịnh đang gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụm công nghiệp Quảng Chu, một số hộ dân chưa phối hợp trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Huyện Chợ Mới kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện cơ chế cấp bách để xử lý sạt lở đất, đá tại khu vực tổ 1, thị trấn Đồng Tâm. Bố trí, cân đối nguồn vốn hỗ trợ xây dựng cầu cứng từ tổ 1, thị trấn Đồng Tâm qua khu vực Tổng Cổ và đầu tư, nâng cấp tuyến đường phía Đông Sông Cầu...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Chợ Mới đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là công tác thu ngân sách và một số chỉ tiêu chính trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh .

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị huyện tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chú trọng các Chương trình MTQG, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường. Đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.