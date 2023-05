Hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn tại huyện Pác Nặm

Trước đó, vào 20h ngày 01/5, ngôi nhà của anh Long Văn Huyến không may xảy ra cháy (nguyên nhân được xác định là do chập điện). Khi ngọn lửa bùng phát, bà con hàng xóm đến hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên do đám cháy bùng phát nhanh, trong nhà nhiều vật dụng dễ cháy nên khi lửa được dập tắt nhiều tài sản và một số vật dụng sinh hoạt đã bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, người dân cần nêu cao ý thức trong sinh hoạt, đề phòng các nguy cơ cháy nổ để hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn xảy ra trong cộng đồng dân cư.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo để hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Huyến. Dịp này Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm cũng hỗ trợ cho gia đình anh Long Văn Huyến 1 triệu đồng. Những phần quà hỗ trợ kịp thời nhằm động viên gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.