“Hi vọng 2024”- Chương trình ý nghĩa đón năm mới.

"Hi vọng 2024" là chương trình truyền hình đặc biệt đón năm mới lần đầu tiên lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20h00 giờ ngày 13/02/2024 (Mùng 4 Tết) trên VTV3. Chương trình mong muốn mang đến hi vọng và những điều tốt lành trong ngày đầu xuân năm mới.

Sự quý giá của những điều bình thường

Vì sao chương trình này không ra đời sớm hơn mà lại ra đời ở thời điểm này? Bởi vì từ sau khi COVID-19 đến bây giờ khi người ta đã qua đến 3-4 năm chìm sâu trong những thất bại, những sự bất lực, những đau khổ, mất mát, biến động trong cuộc sống thường ngày để rồi từ từ ngồi dậy, từ từ thay đổi và quen dần với một bình thường mới không như trước. Hi vọng cũng đã thay đổi theo cách khác.

COVID-19 ập đến như một lời nhắc nhở chúng ta về sự quý giá của những điều bình thường trong cuộc sống. Đôi khi những điều này nhỏ nhặt đến mức chúng ta cho rằng đó là hiển nhiên nên không cần bận tâm. Chỉ đến khi những điều bình thường này đột nhiên biến mất, ta mới nhận ra nó thực sự quý giá biết nhường nào.

Nhưng đâu chỉ có COVID-19, trong mỗi số phận vẫn có biết bao nhiêu biến cố bất ngờ ập đến khiến cuộc sống bị đảo lộn như vậy. Nhưng cho dù ở đâu có nỗi buồn, có thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, thì ở đó vẫn có những mầm cây hi vọng mọc lên. Nhưng làm thế nào để nhìn thấy mầm cây ấy, để vun đắp tưới tắm cho nó lớn lên? Đó cũng chính là hành trình trưởng thành của mỗi người.

Có gì thú vị ở những nhân vật truyền cảm hứng trong Hi vọng 2024?

Trong chương trình "Hi vọng 2024", khán giả sẽ được gặp gỡ, dõi theo câu chuyện của bốn nhân vật đã trải qua những nghịch cảnh khác nhau. Nhưng ngay cả khi cuộc sống có chạm đáy, thậm chí có thất vọng hay tuyệt vọng thì ở họ vẫn luôn có những mầm cây hi vọng không ngừng nỗ lực vươn lên bằng ý chí tự thân.

Điểm chung ở những nhân vật của "Hi vọng 2024" là sau những biến cố, họ trở lại cuộc sống bình thường với một tâm thế biết ơn và trưởng thành hơn. Họ biết cái gì là quan trọng đối với cuộc đời của mình, phù hợp với mình và đâu là điều xứng đáng để quan tâm. Đây chính là phần thưởng mà chỉ người trải qua nghịch cảnh, qua nỗi đau, người trưởng thành mới có được.

Đáng chú ý, trong bốn nhân vật khách mời có hai nhân vật được giới trẻ quan tâm yêu thích. Đó là Tiktoker An Đen, cô gái bỏ lại sự xô bồ nơi phố thị để tìm lại hạnh phúc chốn đồng quê nhưng vẫn không mất kết nối với xã hội bằng những kênh truyền thông mạng xã hội do mình làm chủ. Là chàng “hacker mũ đen” khét tiếng Hiếu PC với mong muốn cống hiến cho cộng đồng sau những sai lầm tưởng như không thể tha thứ của tuổi trẻ.

Chương trình ý nghĩa đón năm mới lần đầu tiên lên sóng VTV

Trên mạng xã hội, mọi người chỉ thấy họ với hình ảnh thành công, truyền cảm hứng với những năng lượng tích cực mà ít ai biết để đến được hành trình đó, họ cũng phải trải qua những giây phút tuyệt vọng, thất vọng tưởng chừng không thể vượt qua.

Trong mấy năm vừa qua COVID-19 cũng đã có những tác động rất mạnh tới các nền kinh tế. Sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng, suy thoái kinh tế hậu đại dịch đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tế bào của nền kinh tế đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể hay phá sản.

Trong tình cảnh gian nan này, các doanh nghiệp đang nỗ lực như thế nào để có thể tồn tại hay hồi sinh? Nhân vật Vũ Trung Anh Rim, một doanh nhân trẻ tuổi đã từng gặt hái nhiều thành công trên sàn thương mại điện tử và chuỗi siêu thị nội thất ở cả 3 miền, giờ đây đang trong cảnh điêu đứng với khối nợ nần lên tới 30 tỉ sẽ chia sẻ câu chuyện thực tế của mình và cách anh cùng gia đình của mình tìm ra ánh sáng hi vọng.

Hay như họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, người chưa từng quên mình có một tuổi thơ cơ cực nhưng không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi sứ mệnh làm nghệ thuật tái sinh đến hôm nay. Thành công với anh không thể đo đếm bằng tiền bạc hay danh vọng mà từ việc đem đến một cuộc đời mới cho phế liệu, cho những người xung quanh và cho chính mình.

Bốn nhân vật, bốn câu chuyện mang màu sắc cá nhân nhưng ở mỗi câu chuyện, khán giả đều tìm thấy bản thân mình ở trong đó. Đó là cảm xúc tuyệt vọng, thất vọng hay bế tắc trước những khó khăn, nhưng cách những con người này tìm ra ánh sáng hi vọng và không ngừng vươn lên sẽ là nguồn cảm hứng sâu sắc tiếp thêm hi vọng và động lực hành động cho người xem để hướng đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Dàn nghệ sĩ khách mời ngôi sao

Dẫn dắt chương trình này là MC Diễm Quỳnh, MC kỳ cựu của VTV trong gần 30 năm qua. Với kinh nghiệm dày dặn khi đã từng tiếp xúc với hàng trăm khách mời trong sự nghiệp của mình, MC Diễm Quỳnh tin rằng khi mình có cảm xúc với câu chuyện của nhân vật thì đâu đó cũng sẽ có những khán giả có cùng điểm chạm.

Đặc biệt sau COVID-19, mọi người đều cố gắng nghĩ thực tế hơn rất nhiều. Những trải nghiệm đau đớn, những mất mát trong nghịch cảnh thường khiến chúng ta sống trân trọng những thứ mình đang có hơn. Trước kia, sự phóng túng, liều lĩnh có thể kéo chúng ta đi rất xa.

"Sau nghịch cảnh, con người ta có xu hướng bám rễ sâu hơn vào gia đình, vào những giá trị mình đang có. Cho nên, ta lại có cảm giác e sợ, sợ mất đi những điều mà ta đã từng trải qua hoặc nhìn thấy nhiều người khác đánh mất rồi” - MC Diễm Quỳnh chia sẻ.

Một điểm nhấn nữa của "Hi vọng 2024" là sự kết hợp giữa talkshow và những màn trình diễn đầy ấn tượng của những ca sĩ có tên tuổi như Diva Hồng Nhung, Uyên Linh, Hòa Minzy, Rhymastic, Da LAB và những rapper, ca sĩ trẻ triển vọng như Obito, Hà An Huy và Shiki. Sân khấu chương trình được đầu tư kỹ lưỡng và biến hóa theo từng nhân vật, tiết mục với những ca khúc và bản nhạc được phối mới hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy cảm hứng trong ngày Tết.

Bên cạnh đó, chương trình còn có những màn tương tác thử thách thú vị bất ngờ giữa nghệ sĩ và khách mời hứa hẹn mang đến những giây phút giải trí vui vẻ cho khán giả trong ngày đầu xuân năm mới. Ở mỗi thử thách, MC Trần Ngọc sẽ giúp khán giả khai thác và có thêm những góc nhìn mới mẻ về những phẩm chất và cá tính, sự gần gũi chân thật, hài hước của mỗi nhân vật khách mời và nghệ sĩ tham gia chương trình.

Những nhân vật của "Hi vọng 2024" đều góp phần truyền đi nguồn cảm hứng “gieo hi vọng” bằng hành động tự thân. Khi rơi vào nghịch cảnh - Đừng chỉ ngồi đó - Hãy làm gì đấy - Và câu trả lời sẽ đến - Ánh sáng hi vọng sẽ chiếu vào.

Rồi chúng ta sẽ quay lại một ngày bình thường nhưng là một ngày bình thường mới, một ngày bình thường được tái sinh. Chương trình "Hi vọng 2024" phát sóng vào 20h00 ngày mùng 4 Tết trên kênh VTV3./.