HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công

BBK - Ngày 17/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn huyện Ba Bể.

Theo báo cáo của UBND huyện, trên địa bàn có tổng số 760 thửa đất do các tổ chức đang quản lý và sử dụng (bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở hoạt động và đất khác do các tổ chức được giao quản lý, sử dụng). Đến nay, huyện Ba Bể đã cấp 691 giấy CNQSDĐ cho các tổ chức trên địa bàn còn 69 thửa đất còn lại chưa được cấp giấy CNQSDĐ do còn vướng mắc như diện tích đất đang sử dụng không đúng với diện tích được giao, không tìm thấy hồ sơ đất đai, xây dựng trên vị trí cũ đã được cấp giấy chứng nhận.

Đối với diện tích đất công gắn với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Ba Bể hiện nay có 75 công trình. Trong đó, có 03 công trình thu hồi đất, bồi thường GPMB, 72 công trình giao thông nông thôn mới do người dân tặng, cho quyền sử dụng đất để thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn có 01 trường hợp đất công tại doanh nghiệp nhà nước bị người dân lấn chiếm (phần đất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn, tại thôn Nà Mô xã Địa Linh).

Tại cuộc giám sát, huyện Ba Bể đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công do một số xã thực hiện sáp nhập thôn, bản dẫn đến tài sản bị dôi dư, một số xã không có quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa. Việc quản lý, sử dụng quỹ đất bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án sau khi hoàn thành nhưng chưa sử dụng hết bàn giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án sử dụng còn gặp khó khăn do vị trí đất không tập trung…

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác báo cáo, tổng hợp số liệu của huyện và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của huyện Ba Bể, đặc biệt là việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất công, tài sản công. Thời gian tới, huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý sử dụng đất công, tài sản công. Tiến hành rà soát những diện tích đất công, tài sản công không còn sử dụng để báo cáo tỉnh thực hiện việc sắp xếp theo quy định; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức địa chính cấp xã, tiến hành điều chỉnh, đo đạc, chỉnh lý đất đai trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân về chủ trương và pháp luật liên quan tới lĩnh vực đất đai.../.