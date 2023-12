Hà Nội được vinh danh là điểm đến hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày 2023

Để giành được chiến thắng, Thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc như: Sydney - Austraylia, Tokyo - Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Lisbon - Bồ Đào Nha…

Danh hiệu Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023 một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút của ngành Du lịch Thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới. Thông qua việc đạt danh hiệu lần này, Thành phố Hà Nội mong muốn giới thiệu đến với du khách các sản phẩm du lịch đặc trưng. Thành phố Hà Nội với 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có những di tích ngàn năm tuổi, và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể với những điểm đến di tích - di sản văn hóa nổi bật như: Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu phố cổ - hồ Hoàn Kiếm, Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền Sóc, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương…

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công các sự kiện như: Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội… Thành phố Hà Nội cũng là nơi tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước với 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 59% tổng số làng, trong đó có những làng nghề tiêu biểu như: Gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, thêu Quất Động, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ, khảm trai Chuyên Mỹ, mây tre đan Phú Vinh...

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phụ trợ đang từng bước được xây dựng đồng bộ, chất lượng, chuyên nghiệp. Hạ tầng xã hội phục vụ du lịch được quan tâm, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch được đầu tư; xây dựng, Thành phố cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch, như xây dựng hệ thống wifi miễn phí tại các khu, điểm tham quan du lịch.

Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm Hà Nội có đại diện nhà hàng được gắn sao Michelin - Giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực Thế giới: 48/103 nhà hàng được Michelin Guide tuyển chọn, trong đó 3 nhà hàng được 1 sao Michelin. Đặc biệt, tháng 10/2023, Hà Nội vinh dự được nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023” - danh hiệu được trao tại giải thưởng World Golf Awards 2023, khẳng định Thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng.

Vinh danh với giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch thế giới”, hình ảnh Thủ đô Hà Nội đã được nâng tầm, khẳng định vị trí quan trọng, vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới. Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho sự cố gắng, nỗ lực tạo nên những kết quả mà ngành du lịch Thủ đô đã đạt được.

Năm 2023, thông qua việc triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, Du lịch Hà Nội đã có sự phục hồi mạnh, có kết quả ấn tượng, ước thực hiện năm 2023 tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt khách, tăng 27% so với năm 2022 (tương đương 83% kết quả năm 2019). Trong đó gồm 4 triệu lượt khách quốc tế (có 2,82 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng 138,1% so với năm 2022 (tương đương 57% kết quả năm 2019) và 20 triệu lượt khách nội địa, tăng 16% so với năm 2022 (tương đương 91% kết quả năm 2019). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022 (tương đương 84,4% kết quả năm 2019).