Giữ bình yên cho Nhân dân vui Tết

BBK - Tết đến, Xuân về, để Nhân dân trên địa bàn đón Tết cổ truyền an toàn, trọn vẹn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bạch Thông gác lại hạnh phúc riêng, tập trung nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Cao Sơn những ngày cuối năm, người dân tấp nập đi mua sắm Tết trong không khí rộn ràng, bình yên. Thực hiện kế hoạch công tác đã xây dựng trước đó, Đại úy Đinh Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Cao Sơn và một số đồng đội đi tuần tra, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm. Dù gặp các cụ già hay thanh niên tuổi mới lớn các anh cũng chủ động hỏi thăm sức khỏe, tình hình mua sắm Tết, kết hợp tuyên truyền pháp luật. Dừng chân tại gia đình anh Nông Văn Sấn, thôn Khau Cà, Tổ công tác cùng uống chén trà nóng, tâm sự với các thành viên trong gia đình, đồng thời nhắc nhở mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác với “giặc lửa”.

Đại úy Đinh Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Cao Sơn: “Là địa bàn xã vùng cao, dân số ít nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương không có những diễn biến phức tạp. Tuy vậy, để bảo đảm cho Nhân dân đón xuân tuyệt đối an toàn, lực lượng Công an xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Quân sự xã tuần tra, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023”.

Anh Nông Văn Sấn cho biết: “Từ ngày có công an chính quy về xã bà con thêm yên tâm. Tình cảm gắn bó giữa người dân và Công an luôn khăng khít như người thân trong gia đình”.

Rời nhà anh Sấn, Tổ công tác lại rong ruổi khắp các thôn, bản trong xã tuần tra, giữ an ninh trật tự. Nhận thấy tình hình ổn định, các anh trở về chuẩn bị cho bữa cơm tối rồi tiếp tục tuần tra đêm.

Thượng úy Hoàng Văn Tình, cán bộ Công an xã Cao Sơn chia sẻ: “Những ngày cuối năm ai cũng muốn về sum họp bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ nên mỗi chiến sĩ công an đành gác lại công việc riêng. Được thấy Nhân dân yên vui đón Tết là trong lòng chúng tôi cũng thấy bình yên, hạnh phúc”.

Cuối năm 2021, Trung tá Nông Quốc Nghĩa về nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã Đôn Phong, địa bàn rộng nhất huyện Bạch Thông. Cũng như năm đầu về công tác, Tết năm nay, anh Nghĩa sẽ cùng chiến sĩ trong đơn vị trực bảo vệ an ninh trật tự. Căn cứ vào Kế hoạch số 917/KH-CABT ngày 07/11/2022 của Công an huyện, Công an xã Đôn Phong đã xây dựng Kế hoạch tuần tra đêm thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023, lực lượng Công an chính quy xã, phối hợp với Quân sự xã và công an viên các thôn tổ chức tuần tra đêm với 4 thành viên/tổ. Ngay trong những ngày đầu ra quân, nhờ sự hỗ trợ của người dân, Công an xã Đôn Phong đã bắt và xử phạt hành chính đối tượng cắp vặt trên địa bàn, tạo sự yên tâm cho Nhân dân đón Xuân.

Những tháng cuối năm, đặc biệt dịp giáp Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Do đó, Công an huyện Bạch Thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến liên huyện, liên xã. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT Công an huyện Bạch Thông cũng phát tờ rơi tuyên truyền về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT, không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường đối với các hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 3 và các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn góp phần mang lại bình yên cho quê hương.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Bạch Thông cho biết: Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững ổn định trên địa bàn. Trọng tâm là tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Quý Mão 2023. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chủ động đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo với mục tiêu giúp người dân yên tâm đón Tết, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện./.

Xuân Nghiệp