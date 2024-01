Giữ ấm cho học sinh vùng cao

BBK - Những ngày này, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại tỉnh Bắc Kạn giảm sâu, duy trì ở mức từ 5 - 9 độ C. Để giúp học sinh bảo đảm sức khỏe để học tập, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là đối với trẻ mầm non.