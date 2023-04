Giao lưu “Rung chuông vàng” cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Các bé tham gia giao lưu "Rung chuông vàng" dành cho lứa tuổi 5 - 6 tuổi.

Tham gia giao lưu có 100 trẻ tham gia chính thức, được lựa chọn từ các cuộc giao lưu cấp huyện, đại diện cho hơn 5.000 trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi toàn tỉnh.

Các thí sinh lần lượt trả lời bộ câu hỏi, với 40 câu hỏi chính thức và 03 gói câu hỏi phụ theo hình thức “Rung chuông vàng”: Tất cả các thí sinh tham gia trên sàn đấu nghe câu hỏi, sau khi hết 15 giây suy nghĩ, lựa chọn, các thí sinh đồng loạt trả lời bằng cách giơ thẻ phương án lựa chọn A hoặc B hoặc C; thí sinh lựa chọn đáp án sai thì rời khỏi sàn thi đấu.

Trải qua 55 câu hỏi có độ khó tăng dần về nội dung kiến thức trong Chương trình giáo dục mầm non đã học dành cho lứa tuổi mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 07 giải Ba và 33 giải Khuyến khích cho các trẻ có thành tích cao. Trong đó, đồng giải Nhất được trao cho bé Hoàng Nguyễn Kim An của Trường Mầm non Đổng Xá (Na Rì) và Bùi Anh Thư của Trường Mầm non Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn).

Hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú, giúp trẻ tự tin, bản lĩnh và mạnh dạn trải nghiệm qua các bộ câu hỏi; thể hiện khả năng, hiểu biết, nhận thức của bản thân; củng cố và phát triển khả năng biểu đạt của trẻ; tạo cơ hội và rèn trẻ các kỹ năng hoạt động tập thể, ‎ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia các hoạt động chung. Đây cũng là những kiến thức, kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1.

Dịp này, Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn và một số đơn vị đã tặng quà cho các cháu./.