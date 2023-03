Giao ban, rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện quý I và công tác tuyển quân năm 2023

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 dự và chỉ đạo.

Quý I năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được Đoàn công tác Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Tổ chức cho bộ đội xuất ngũ và đón quân nhân xuất ngũ về địa phương đúng quy định. Tổ chức tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Quý II/2023, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Công an giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp. Tổ chức huấn luyện, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn, diễn tập phòng thủ dân sự huyện Pác Nặm, xây dựng điểm khu vực phòng thủ huyện Ngân Sơn và diễn tập cấp xã đạt kết quả tốt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 biểu dương những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tổ chức duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật nhất là các chế độ công tác trong ngày, tuần, tháng. Nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội; bảo đảm tốt công tác an toàn trong huấn luyện gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả các đối tượng một cách chính xác. Làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao./.