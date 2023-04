Giao ban công tác nội chính quý I/2023

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023...

Theo đó, trong quý I, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, PCTNTC và CCTP ở đơn vị, địa phương; những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án có chuyển biến tốt, các vấn đề phức tạp đã được xử lý kịp thời. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp...

Bên cạnh đó, tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Việc tiếp nhận và giải quyết ý kiến, phản ánh của người dân ở một số ngành, địa phương có lúc còn chậm, chưa dứt điểm dẫn tới đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự có lúc, có vụ còn chậm. Việc thực hiện các phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án hình sự để công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa còn hạn chế; tỷ lệ thi hành án có điều kiện thi hành về tiền thấp. Việc xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác đấu tranh, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn hạn chế...

Hội nghị đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó trọng tâm là đôn đốc các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực ở địa phương.../.