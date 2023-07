Giám sát tiến độ triển khai dự án đầu tư công tại huyện Na Rì

BBK -Chiều 03/7, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại huyện Na Rì.

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, trên địa bàn huyện triển khai 01 dự án là Dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10/2022 đến nay thi công ước đạt khoảng 40% khối lượng, dự kiến đến hết tháng 12/2023 hoàn thành xong các hạng mục công trình.

Huyện Na Rì nêu một số khó khăn khi thực hiện dự án như: Do biến động về giá các loại vật liệu, nhiên liệu đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công; trong quá trình thi công phần nền đường ở một số đoạn sai khác về địa chất so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt và một số hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt không phù hợp với thực tiễn hiện trường, do đó chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh; ảnh hưởng của mưa lũ làm sạt lở và nguy cơ sạt lở khối lượng lớn đoạn tuyến Km2+059 – Km2+159 phải chờ các bên xử lý nên chậm tiến độ thi công...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương những kết quả của huyện Na Rì đã đạt được đến thời điểm này đối với tiến độ thi công Dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện cần sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh có sai khác so với hồ sơ thiết kế - bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền người dân không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất dọc tuyến và quản lý tốt công tác cấp phép, chuyển mục đích sử dụng đất./.