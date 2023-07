Giám sát tiến độ thực hiện dự án đầu tư công tại huyện Ba Bể

BBK - Ngày 04/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại huyện Ba Bể.

Dự cuộc giám sát có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.



Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, triển khai thực hiện dự án khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, tháng 7/2021, huyện Ba Bể đã được phê duyệt thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã với tổng vốn đầu tư hơn 172 tỷ đồng, diện tích thực hiện 17ha, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Đến nay, huyện đã giải ngân được 53 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng đạt trên 90% diện tích.

Huyện Ba Bể nêu một số khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án như: Còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, do mất nhiều đất nông nghiệp đã canh tác lâu năm; công tác bố trí tái định cư cho các đối tượng thu hồi đất ở phải di chuyển nhà chưa kịp thời do vị trí tái định cư nằm trong vùng thi công dự án; có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (trước thời điểm công bố quy hoạch), thời điểm xây dựng chính quyền địa phương không phát hiện kịp thời và không có biện pháp ngăn chặn, do đó ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Huyện Ba Bể nêu một số đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát về cơ chế tái định cư...Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị huyện bổ sung hoàn thiện lại báo cáo theo góp ý tại buổi làm việc, đặc biệt là phần đề xuất, kiến nghị những vướng mắc liên quan đến cơ chế tái định cư. Thời gian tới, huyện cần có phương án quản lý tốt đối với các hạng mục đã hoàn thành không để xảy ra việc lấn chiếm đất dự án.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án: Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang và Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể./.