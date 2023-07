Giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại Chợ Mới, TP. Bắc Kạn

BBK -Ngày 06/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Chợ Mới và TP. Bắc Kạn.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, trên địa bàn huyện triển khai Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, với tổng mức đầu tư 106,3 tỷ đồng.

Về tiến độ giải ngân vốn được giao, nguồn vốn giao năm 2021, 2022 đã giải ngân đạt kế hoạch; năm 2023 được giao vốn 8 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 6 tỷ đồng, còn lại hơn 1,8 tỷ đồng dự kiến giải ngân hết trong quý III/2023.

Quá trình triển khai dự án có một số khó khăn, vướng mắc như: Do việc GPMB tăng so với dự kiến tạm tính ban đầu, nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh dự toán, do vậy việc chi trả đền bù GPMB chưa thực hiện xong, hiện nay chủ đầu tư đã tạm ứng kinh phí để chi trả hạng mục GPMB. Trên địa bàn huyện chưa có mỏ đất đắp để phục vụ thi công cho các công trình...

Huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mức giá hỗ trợ về di chuyển từ chỗ ở hiện tại sang chỗ ở mới của các hộ dân thuộc diện phải di chuyển nhà ở sang chỗ ở mới. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn huyện thủ tục và tháo gỡ khó khăn về đất đắp công trình.

Tại TP. Bắc Kạn, theo báo cáo hiện thành phố triển khai 03 dự án gồm: Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Dự án Đường vào hồ chứa nước Nặm Cắt; Dự án đường kết nối vào Phiêng My.

Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ, lũy kế kế hoạch vốn giao 44,2 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý III/2023. Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, lũy kế kế hoạch vốn được giao từ đầu dự án là 28,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 04 tỷ đồng. Dự án đường kết nối vào Phiêng My, lũy kế kế hoạch vốn được giao là 53,9 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt gần 50 tỷ đồng.

TP. Bắc Kạn nêu một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng...

Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất của các địa phương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.