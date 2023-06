Giám sát thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia và tiến độ Dự án cải tạo Trường Trung cấp Y

Khảo sát tại các Trường: Mầm non Phương Viên; Bằng Lãng; Tiểu học và THCS Lương Bằng và Phòng GD&ĐT huyện Chợ Đồn cho thấy: Trong năm 2023, toàn huyện dự kiến công nhận 7 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm các Trường: Mầm non Quảng Bạch; Mầm non Phương Viên; Mầm non Bằng Lãng; Tiểu học Phương Viên, Tiểu học Bằng Lãng; Tiểu học và THCS Yên Thịnh; Tiểu học và THCS Lương Bằng. Hiện các trường cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư 16, 17, 18 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Các đơn vị kiến nghị Đoàn có ý kiến với tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, tỉnh và các nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác nghiệm thu, bàn giao cho các nhà trường để thực hiện công tác kiểm định chất lượng, công nhận trường chuẩn.

Đối với huyện Chợ Mới.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tại Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới.

Năm 2023, huyện Chợ Mới dự kiến công nhận 5 trường đạt chuẩn quốc gia tại các Trường: Tiểu học Thanh Vận; Tiểu học Yên Hân; Mầm non Nông Hạ; Mầm non Yên Hân và THCS Quảng Chu. Đến thời điểm này, cơ bản các trường đạt các tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường. Tuy nhiên các trường còn thiếu giáo viên, chưa đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Đại diện các đơn vị, Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới kiến nghị Đoàn Giám sát HĐND tỉnh có ý kiến với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình để bảo đảm kế hoạch; đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính sớm bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mua sắm thiết bị cho các trường dự kiến công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

Đối với Trường Mầm non Dương Quang (TP. Bắc Kạn).

Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất, kiến nghị tại Trường Mầm non Dương Quang (TP. Bắc Kạn).

Thời điểm này, trường đạt 25/25 tiêu chí mức độ 1; 25/25 tiêu chí mức độ 2; 18/19 tiêu chí mức độ 3 (94,7%). Hiện cơ sở vật chất nhà trường vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện. Trường đang học nhờ tại Trường Tiểu học và THCS Dương Quang; trang thiết bị nhà trường về cơ bản thiếu theo Thông tư 01/TT-Bộ GD&ĐT. Đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện xem xét các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí; tư vấn về hồ sơ sổ sách, công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng.

Trường đề nghị Đoàn có ý kiến với đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trường học, đảm bảo bàn giao cho nhà trường kịp thời trang trí khuôn viên trong và ngoài lớp học đảm bảo công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Đoàn khảo sát thực tế địa điểm xây dựng Trường Mầm non Dương Quang.

Đối với khảo sát Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện nay việc thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị tại gói thầu 07 đạt khoảng 50% khối lượng, tiến độ thi công vượt 20 ngày so với kế hoạch, giải ngân đạt hơn 9,2 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện quản lý, thi công xây dựng, công trình còn một số bất cập cần điều chỉnh, bổ sung thêm 01 buồng thang máy, khối lượng mái che (khu giếng trời), khối lượng sơn trong và ngoài nhà...Với tổng số tiền đề xuất bổ sung khoảng hơn 5 tỷ đồng, để dự án bảo đảm tính đồng bộ, an toàn trong quá trình sử dụng./.