Giải pháp nào trong bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, không phải chỉ nước ta mà các nước trên thế giới cũng rất quan tâm, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số. Đây là vấn đề thực tiễn rất cấp bách đặt ra ở Việt Nam hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, không phải chỉ nước ta mà các nước trên thế giới cũng rất quan tâm, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Đào Chí Nghĩa (Đoàn Cần Thơ) nêu thực trạng hiện nay tình hình thông tin cá nhân bị lộ lọt như số điện thoại, họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân, số tài khoản cá nhân của người dân đang rất phổ biến. Bên cạnh đó, người dân còn nhận các thông tin, tin nhắn lừa đảo, các đường link giả mạo, bị làm phiền vì các cuộc gọi mời chào, giới thiệu các loại dịch vụ khác nhau...

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, không phải chỉ nước ta mà các nước trên thế giới cũng rất quan tâm, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số. Đây là vấn đề thực tiễn rất cấp bách đặt ra ở Việt Nam hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận, tình trạng lộ, lọt, mua bán dữ liệu cá nhân hiện nay ở nước ta rất nghiêm trọng. Trong năm 2023, riêng Bộ Công an đã phải cảnh báo, xử lý hàng chục triệu những vụ có liên quan đến việc xâm phạm các cơ sở dữ liệu, trong đó liên quan đến việc ăn cắp dữ liệu cá nhân, xâm nhập vào các cơ sở dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng, ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ dữ liệu này chưa cao. Cụ thể, người dân có thể sẵn sàng cung cấp các thông tin cá nhân cho các người khác, cho các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự.

Từ thực trạng trên, Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu lên những giải pháp lớn trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nhấn mạnh cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý và cho biết: "Chúng tôi cũng đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 13 ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và theo lộ trình của Đề án 06 thì trong năm 2024 sẽ phải đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Quốc hội cho ý kiến. Đồng thời, cũng đề xuất bổ sung, sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015 thêm tội danh làm lộ, lọt, mua, bán dữ liệu cá nhân để xử lý nghiêm các hành vi này".

Giải pháp tiếp theo được Bộ trưởng đề cập là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật An ninh mạng và Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là xác định và thực hiện nghiêm trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được quy định chặt chẽ trong luật và nghị định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp các thông tin liên quan nếu không quy định bắt buộc.

Tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ, lọt, mua, bán dữ liệu cá nhân và các hành vi sai phạm khác. Về phía Bộ Công an hiện nay có Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng cho biết, "cho đến nay chúng tôi bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin này, có kết nối với các bộ, ngành trong thực hiện quản lý thủ tục hành chính và cũng có kết nối cho nhân dân nhưng phải đủ những điều kiện đảm bảo an toàn mới kết nối".

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến giải pháp cần thường xuyên phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, không để đối tượng tấn công xâm nhập và lấy cắp dữ liệu. Hiện hệ thống bảo vệ Trung tâm này với 4 lớp rất chặt chẽ, từ khi thành lập vận hành đến nay chưa phát hiện ra bất cứ một vụ việc lộ, lọt dữ liệu cá nhân nào từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư./.