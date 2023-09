Giá trị kinh tế từ cây hồng không hạt và những vấn đề đặt ra

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp đến thôn Bản Ngù, xã Thượng Giáo chứng kiến người dân thu hái quả hồng để bán trong không khí phấn khởi. Năm nay hồng được mùa, giá bán cao hơn so với những năm trước.

Ông Dương Văn Kiến, một người dân trong thôn cho biết: "Gia đình tôi trồng được khoảng 60 gốc hồng từ hơn 10 năm trước, đến nay đã cho thu hoạch được khoảng 6 - 7 năm. Năm nay hồng khá sai quả nhưng bị rụng nhiều nên chúng tôi chỉ thu hoạch được khoảng 7 tạ quả. Với giá bán tại chợ trung tâm huyện là 23.000 đồng/kg, đem lại cho gia đình khoản thu nhập gần 15 triệu đồng".

Trưởng thôn Bản Ngù, xã Thượng Giáo, ông Nông Văn Thoan chia sẻ: "Toàn thôn hiện có trên 30 hộ trồng hồng với tổng diện tích gần 10ha. Với giá bán cao như năm nay, một số hộ trồng nhiều sẽ có thu nhập cả trăm triệu đồng. Chất lượng hồng năm nay cũng rất tốt, quả to tròn ăn giòn và ngọt nên người dân hái đến đâu bán được ngay đến đó, rất đắt hàng. Mới đầu vụ nhưng nhiều hộ đã thu hoạch được vài tấn quả, bán đổ đồng được trên 20.000 đồng/kg".

Trao đổi với phóng viên, bà Mã Thị Thương Oanh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ba Bể hiện có hơn 380ha hồng, trong đó hơn 140ha đã cho thu hoạch, tập trung nhiều tại các xã: Giáo Hiệu, Quảng Khê, Đồng Phúc, Bành Trạch, Khang Ninh, Hà Hiệu. Trong đó diện tích chăm sóc theo hướng VietGap có hơn 20ha. Chất lượng quả hồng năm nay rất tốt, quả to tròn đều, có vị ngọt đặc trưng, hiện nay giá bán tại vườn dao động từ 16.000 - 20.000 đồng/kg, đem lại thu nhập cao cho người trồng.

Cần có giải pháp ngăn sâu bệnh hại cây hồng

Ông Nông Văn Thoan, Trưởng thôn Bản Ngù cho rằng: Do bà con còn hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc, bảo quản nên một số diện tích cây hồng bị sâu bệnh, quả bị thối rụng rất nhiều. Một số cây bị sâu bệnh đục thân, bệnh thán thư gây chết cành, chết cây. Do vậy nhiều hộ dân đã trồng xen cây bưởi da xanh vào nhằm dần thay thế cây hồng. Bà con mong muốn cơ quan chuyên môn giúp đỡ khắc phục sâu bệnh gây hại để tiếp tục duy trì loại cây đặc sản này.

Năm 2010, sản phẩm hồng không hạt Bắc Kạn được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý. Việc này giúp cho sản phẩm hồng Bắc Kạn có thương hiệu, mở ra cơ hội phát triển, nâng cao giá trị, đem lại thu nhập cao cho người dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện trồng đạt 400ha cây hồng không hạt. Tuy nhiên, đến nay toàn huyện mới trồng được 238,3ha, đạt 59,58% kế hoạch, giảm so với diện tích năm 2021. Nguyên nhân là do vài năm trở lại đây, nhiều diện tích hồng bị bệnh thán thư gây khô cành, rụng lá và quả non mà chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Cá biệt một số diện tích bị nặng mất thu hoạch, gây thiệt hại cho người dân.