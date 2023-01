Ghi nhanh: Sẵn sàng cho Lễ hội Lồng tồng Ba Bể 2023

Hội xuân Ba Bể là một trong những lễ hội vùng cao có quy mô lớn và nổi tiếng của khu vực Đông Bắc. Hội diễn ra trong các ngày từ 09 - 11 tháng Giêng Âm lịch hằng năm. Trong các năm 2020 - 2022, lễ hội không tổ chức được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát, lễ hội được tổ chức trở lại, người dân và đông đảo du khách rất phấn khởi trước thông tin này. Đặc biệt là những người dân bản xứ tham gia kinh doanh dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Từ, chủ một cơ sở lưu trú tại thôn Bó Lù đã sớm dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, phòng ốc từ trước Tết Nguyên đán. "Những ngày này, không chỉ gia đình tôi mà rất nhiều hộ dân làm dịch vụ du lịch trong vùng háo hức, mong chờ. Bên cạnh giá trị văn hóa đặc sắc, Lễ hội Lồng tồng còn là dịp để bà con các thôn như Cốc Tộc, Bó Lù, Pác Ngòi có thêm thu nhập từ việc bán hàng, chở xuồng, biểu diễn văn nghệ dân gian, phục vụ ăn uống và dịch vụ lưu trú...".

Tại bến xuồng phía Nam- hồ Ba Bể, hàng loạt xuồng máy đã xếp hàng ngay ngắn, khi đủ khách lại lần lượt rẽ sóng vượt hồ. Ông Nguyễn Văn Đằng đang tranh thủ lau rửa vệ sinh lại lòng xuồng, cho biết: Hơn 3 năm Lễ hội bị gián đoạn, bà con địa phương chúng tôi bị mất thu nhập. Mỗi kỳ hội xuân, các chủ xuồng có thu nhập bình quân từ 10 - 25 triệu đồng. Năm nay du lịch khởi sắc trở lại, lượng khách đều hơn. Bắt đầu từ ngày mồng 02 Tết đến nay, xuồng của gia đình ông Đằng đã thu được hơn 10 triệu đồng. Với khoảng 300 xuồng máy, dịch vụ chở khách qua hồ và khách du lịch đang đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Sau khi nhóm bếp lửa cháy đượm tại ki-ốt ven hồ Ba Bể, anh Vũ Văn Quảng- chủ một quán ăn đến từ xã Nam Cường (Chợ Đồn) thoăn thoắt tẩm gia vị để chuẩn bị quay lợn. Chia sẻ cùng chúng tôi, anh Quảng cho biết: Hội năm nay, gia đình anh sẽ quay khoảng 6 - 7 con lợn. Ngoài ra quán còn chuẩn bị để phục vụ cả các món gà nướng, vịt quay, phở, cơm suất để phục vụ người dân và du khách. Năm nay chắc chắn sẽ rất đông du khách đến dự hội...

Tất bật chỉ đạo cán bộ lắp đặt ki-ốt, lều dã chiến và trang trí quảng bá dịch vụ gần khu vực sân khấu, ông Mạc Văn Dũng, Phó Giám đốc kỹ thuật Chi nhánh Viettel Bắc Kạn cho biết: Để bảo đảm phủ sóng và chất lượng mạng phục vụ dịp Tết và các lễ hội, đơn vị đã dựng tạm 6 trạm thu phát sóng (BTS). Tại Hội Xuân Ba Bể, các giải pháp kỹ thuật đã được lắp đặt xong từ cách đây mấy ngày. Ông Nông Đức Thắng, Giám đốc Phòng bán hàng VNPT - Vinaphone khu vực Ba Bể - Pác Nặm cũng khẳng định: Đơn vị đã tập kết xe thu phát sóng lưu động, trang thiết bị và hệ thống cáp quang, sẵn sàng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tại lễ hội.

Theo bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2023 có nhiều điểm mới, quy mô lớn hơn so với những năm trước. Sân khấu được thiết kế quay lưng ra hồ Ba Bể, lấy hồ làm điểm nhấn.

Ban Tổ chức Lễ hội dành một khu vực riêng làm "không gian văn hóa" để bà con nhân dân và du khách trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc. Mặt khác, năm nay Ba Bể mời các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia trưng bày gian hàng OCOP và nông sản, đặc sản địa phương. Thay vì các xã trong huyện Ba Bể, năm nay Ban Tổ chức mời các huyện, thành phố cử đội tuyển tham gia thi đấu thể thao. Huyện cũng thay nội dung đua thuyền độc mộc bằng giải đua thuyền Kayak; mời đơn vị tổ chức dù lượn để du khách bay trải nghiệm tại một số khu vực…

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng công an huyện huy động 100% quân số để ứng trực. Các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường - bảo vệ sức khỏe cũng đã được bố trí phương án phù hợp. Huyện đã và đang hết sức nỗ lực để tổ chức Lễ hội thành công, góp phần tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, quảng bá nét đẹp về đất và người, bản sắc văn hóa độc đáo của Ba Bể tới du khách muôn phương./.