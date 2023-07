Gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tổ chức tôn giáo

Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đánh giá vị trí, vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc tham gia vào công tác đảm bảo ANTT được triển khai có hiệu quả. Nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo đã hỗ trợ lực lượng Công an trong xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngay từ cơ sở; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời tổng hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của tín đồ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đoàn kết phát triển kinh tế, thi đua sản xuất…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, đóng góp của chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm AN-QP trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn các chức sắc, chức việc tiếp tục vận động đồng bào tôn giáo trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật, đúng hiến chương, đúng giáo lý, giáo luật; đoàn kết giữa các tôn giáo, cùng Nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tới.

Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào theo tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện các nội dung đảm bảo sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và các quy định pháp luật./.