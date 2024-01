Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đến dự có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Bắc Kạn trong năm 2023. Theo đó, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua có nhiều gam màu sáng, chủ đạo là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,33%, đứng thứ 6 trên tổng số 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, thuộc top trung bình của cả nước. Thu ngân sách được hơn 900 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Giảm được 2,6% hộ nghèo, vượt mục tiêu đặt ra đầu năm là giảm từ 2 - 2,5% hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng thiết yếu ngày càng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng kết nối liên vùng, liên tỉnh. Công nghiệp và du lịch cũng có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra điểm “nóng”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh đề ra nhiều mục tiêu cao hơn, cũng là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì vậy đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị nêu cao quyết tâm, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, là nhân tố tích cực trong tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân nơi cư trú.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc chuẩn bị đến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại tá Lã Văn Hào, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước, tập trung vào những điểm “nóng” về địa chính trị, các cuộc chiến tranh, xung đột giữa một số quốc gia, mưu đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Đồng thời nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế còn gặp phải trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh năm 2023.

Hoạt động gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác do Bộ CHQS tỉnh tổ chức thể hiện sự quan tâm đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”./.