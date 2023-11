Gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

BBK - Chiều 02/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố, huyện, xã trên cả nước. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Báo cáo của Bộ Công an từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/10/2023, TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi) xảy ra 881 vụ (chiếm 8,96% số vụ TNGT toàn quốc), làm chết 490 người (chiếm 8,91% số người chết toàn quốc), bị thương 827 người (chiếm 11,86% số người bị thương toàn quốc). So với cùng kỳ năm 2022, tăng 08 vụ, giảm 33 người chết, giảm 34 người bị thương. Trong đó, có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ TNGT, làm chết 378 người, bị thương 658 người.

Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua số liệu cho thấy lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm 47,59% và hệ quả là tai nạn giao thông liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này, trong đó có nhấn mạnh đến vấn đề cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự ATGT; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông.../.