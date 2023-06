Gần 2.900 thí sinh Bắc Kạn hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

BBK -Sáng 29/6, toàn tỉnh có 2.874 thí sinh bước sang buổi thi thứ ba Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với hai bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (đối với các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân). Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi.

Buổi chiều cùng ngày trên 2.400 thí sinh đăng ký dự thi sẽ bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ, với thời gian làm bài 60 phút, 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh tiếp tục đi kiểm tra tại một số Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Chợ Mới, Đoàn của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh do đồng chí Bế Ngọc Huấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi: Trường THPT Yên Hân và Trường THPT Chợ Mới. Trong sáng 29/6, tại Hội đồng thi THPT Yên Hân và THPT Chợ Mới có 02 thí sinh tự do bỏ thi. Công tác hậu cần phục vụ cho kỳ thi được chuẩn bị chu đáo.

Tại huyện Chợ Đồn, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Văn Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra 02 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 huyện Chợ Đồn gồm: Trường THPT Chợ Đồn và Trường THCS&THPT Bình Trung. Tại huyện Chợ Đồn có 01 thí sinh vắng mặt, do ốm đi điều trị tại bệnh viện. Qua kiểm tra, các điểm thi chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ thi. Công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trong công tác bảo quản đề thi, bài thi.

Tại huyện Ba Bể, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tại các điểm thi: Trường THPT Ba Bể và Trường THCS&THPT Quảng Khê. Tại hai điểm thi sáng 29/6, có 100% thí sinh đăng ký có mặt thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên và Tổ hợp Khoa học Xã hội. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo đánh giá: Hai điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thực hiện chặt chẽ các khâu tổ chức kỳ thi; công tác thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, bảo đảm an toàn.

Đối với 90 thí sinh tham gia kỳ thi tại hai điểm thi đang ở tại khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở đã được nhà trường, điểm thi vận động di chuyển đến ở trọ gần địa điểm thi, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho thí sinh tham gia dự thi.

Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã chuẩn bị 12 suất cơm trưa miễn phí sau các buổi thi cho 12 em học sinh ở trọ tại điểm thi THCS&THPT Quảng Khê.

Tại huyện Pác Nặm, Đoàn kiểm tra do đồng chí Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tại các điểm thi Trường THPT Bộc Bố. Buổi thi sáng 29/6 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong sáng ngày 29/6, đối với các môn tổ hợp, không có thí sinh vi phạm quy chế, không có bất thường tại các điểm thi.

Trước đó, chiều 28/6, toàn tỉnh có 2.720/2.738 thí sinh dự thi môn Toán tại 120 phòng thi ở 14 điểm thi, vắng 18 thí sinh (thực vắng 10 thí sinh do 8 thí sinh được miễn thi) trong đó 05 thí sinh tự do. Trong ngày thi đầu tiên đối với các môn Ngữ văn và Toán, không có thí sinh vi phạm quy chế, không có bất thường tại các điểm thi../.