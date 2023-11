Gần 100 hội viên nông dân Bắc Kạn được tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe trình bày một số nội dung chính như: Luật Phòng, chống THCTL và các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống THCTL; tổng quan về thuốc lá và các THCTL đối với sức khỏe của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, ảnh hưởng của thuốc lá tới môi trường sống, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khái niệm, nguyên tắc xây dựng chi hội nông dân không thuốc lá, thuốc lào; Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Qua tập huấn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá; mỗi thành viên tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định, pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá giết chết hơn 08 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 07 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động. Ở nước ta, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động.

Nguyên nhân gây bệnh: Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin.

Các tác hại của thuốc lá: Khi hút thuốc lá, dễ bị các bệnh như: rụng tóc, đục thủy tinh thể, da nhăn, giảm thính lực, sâu răng, ung thư da, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loãng xương, bệnh tim mạch, vàng móng tay, ung thư cổ tử cung, tinh trùng biến dạng, bệnh vảy nến, viêm tắc mạch máu, ung thư phổi và các cơ quan khác như: mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, dương vật, tụy...

Lợi ích đối với sức khoẻ khi bỏ thuốc lá: Cơ thể sẽ không còn tích luỹ chất độc, loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây các bệnh đã nêu trên. Nếu bỏ thuốc trước tuổi 50 sẽ giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch sau khi bỏ thuốc được 01 năm, giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi.../.