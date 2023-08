Dự báo, từ đêm 03/8 trên địa bàn tỉnh cục bộ có nơi mưa rất to.

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK -Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, các cơn mưa kéo dài vài tiếng đồng hồ khiến cho nhiều vị trí bị ngập úng, gia tăng nguy cơ về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá. Theo dự báo, từ đêm 03/8 trên địa bàn tỉnh cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.