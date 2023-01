Đồng Thắng đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón Tết

BBK - Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cho Nhân dân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm, lực lượng Công an và Quân sự xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã phối hợp tăng cường tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, bất ngờ.

Với sự chủ động trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an và Quân sự ở địa phương trong việc tuần tra, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép pháo nổ, ma túy, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng...đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; giúp cho người dân trên địa bàn xã đón Tết, vui xuân an lành./.