Đồng chí Phương Thị Thanh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn

Cùng đi có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, đồng chí Phương Thị Thanh đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023. Đồng thời đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong dịp Tết cổ truyền, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, không khí đón Tết năm 2024 dự báo sôi động hơn, do vậy, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo cho người dân đón Tết, vui Xuân an toàn thông suốt.

Đến thăm, động viên lực lượng Cảnh sát cơ động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của lực lượng trong việc đảm bảo an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trên địa bàn toàn tỉnh, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trấn áp tội phạm… Đồng chí đề nghị đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp, kế hoạch đã đề ra, nắm tình hình, tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để xảy ra các tình huống bất ngờ.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng các phần quà và gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công và thắng lợi mới./.