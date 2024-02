Đồng chí Phương Thị Thanh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Chợ Mới

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Hòa chung không khí ngày hội tòng quân của toàn tỉnh, các tân binh của huyện Chợ Mới và người thân, bạn bè đã có mặt từ sớm để tham dự buổi lễ.

Năm nay, huyện Chợ Mới có 135 tân binh, giao cho 07 đơn vị nhận quân, gồm 105 nghĩa vụ quân sự và 30 nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số đó có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao về các đơn vị: Đoàn Nghi lễ Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu; Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 Quân khu 1; Lữ đoàn 210; Lữ đoàn 575 Quân khu 1; Trung đoàn 750 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn. Đối với nghĩa vụ công an nhân dân, các tân binh tham gia huấn luyện tại Công an tỉnh Bắc Kạn và Bộ Công an.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chợ Mới, số thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay đều đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, tuổi đời, trình độ văn hóa. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác sơ, khám tuyển, làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng.

Lễ giao, nhận quân năm 2024 được huyện Chợ Mới tổ chức nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: