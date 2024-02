Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết

Tại Điện lực thành phố Bắc Kạn, báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo đơn vị cho biết, để đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ Nhân dân trong dịp Tết, Chi nhánh đã tổ chức rà soát hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại; phân công trực đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện trực 24/24h trong các ngày Tết, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Duy Hưng chúc mừng kết quả đạt được của ngành Điện nói chung và Điện lực thành phố Bắc Kạn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ trong những ngày lễ, Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Điện lực thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vận hành an toàn, ổn định lưới điện, đặc biệt phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ trực 24/24h, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời cung cấp đủ nguồn điện phục vụ tốt hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Tại Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các phương án trực Tết và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Theo đó, cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ thị trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán tới 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, triển khai công tác nắm tình hình địa bàn, xử trí các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực 50% quân số, các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo đảm quân số từ 90% trở lên.

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Duy Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh cùng gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang triển khai nghiêm túc kế hoạch của cấp trên; quán triệt, tổ chức triển khai bảo đảm các chế độ vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ nhưng phải bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn./.