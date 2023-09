Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường Mầm non Vũ Muộn

Năm học 2023 – 2024, Trường Mầm non Vũ Muộn có 141 học sinh. Đây cũng là năm học đầu tiên trường sáp nhập hai trường mầm non của xã Cao Sơn và xã Vũ Muộn. Năm học 2023 - 2024 nhà trường tiếp tục thi đua: “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện", nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo nhà trường và các giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học 2023 - 2024.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho các em học sinh và nhà trường.