Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại Ba Bể

BBK - Ngày 07/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các Chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2023, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, các mô hình, dự án được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Công tác thu chi ngân sách của huyện được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Hoạt động du lịch được triển khai có hiệu quả. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thực hiện tốt. An sinh xã hội được quan tâm triển khai đúng đối tượng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG, tiến độ triển khai và giải ngân các nguồn vốn còn chậm, tỷ lệ đạt thấp. Tính đến 30/6/2023 giải ngân được 7.759,25/106.170,78 triệu đồng, đạt 7,3% kế hoạch; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 giải ngân được 7.205/40.145,74 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao 148.365 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 25.531 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 122.834 triệu đồng. Đến ngày 30/6/2023 giải ngân được 26.543 triệu đồng.

Đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, trên địa bàn huyện có 01 dự án là Dự án Nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Bành Trạch, xã Bành Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư 5.335 triệu đồng từ nguồn vốn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ và nguồn xã hội hóa, thực hiện năm 2023. Hiện nay, dự án đang được triển khai thực hiện, công trình đã khởi công từ ngày 15/6/2023.

Tại buổi làm việc, huyện Ba Bể kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét tích hợp Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và nội dung 01, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thống nhất trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín; tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên cho người dân tham gia bảo vệ rừng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận những kết quả của huyện Ba Bể đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung, chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như thu ngân sách Nhà nước, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG. Đồng chí lưu ý huyện cần rà soát lại các nhiệm vụ năm 2023 để tập trung chỉ đạo hoàn thành theo kế hoạch; rà soát, tổng hợp lại các diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài, hạn hán để có phương án hỗ trợ người dân…

Đối với các Chương trình MTQG, huyện phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Dành nguồn lực để giúp các xã Mỹ Phương và Yến Dương hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch.

Trước đó, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số công trình, mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Phương và Địa Linh./.