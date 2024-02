Đồng chí Nông Quang Nhất kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại huyện Bạch Thông

BBK - Chiều 26/02, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc tại huyện Bạch Thông kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 của huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, các nhiệm vụ năm 2024 được huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đến nay, các cây trồng vụ đông đã thu hoạch xong. Với kế hoạch (KH) gieo trồng 1.187ha lúa xuân, các địa phương đang làm đất, chuẩn bị gieo trồng; cây ngô xuân đang gieo trồng được 126/626ha; cây thuốc lá cơ bản trồng xong với diện tích đạt 160% KH. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán và thiếu nước phục vụ sản xuất. “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, toàn huyện trồng được trên 2.000 cây xanh. Tiến độ trồng rừng thực hiện được 102,09 ha, đạt 28,12% KH.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Tân Tú đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024; tiến hành thẩm định 06 thôn đạt chuẩn NTM năm 2023; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án huyện NTM. Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Huyện đã hoàn thành giao nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, đúng quy định với 90 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 26 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tình hình an ninh tiếp tục được duy trì ổn định và giữ vững.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao huyện Bạch Thông đã chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm nên đã có được một số kết quả ban đầu.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị huyện Bạch Thông tiếp tục chỉ đạo sát sao các địa phương đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ sản xuất vụ xuân; thực hiện tốt các dự án đầu tư công, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân; quyết tâm thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu giao; thực hiện tốt các mô hình liên kết, nhất là ở các xã vùng cao; quan tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động phối hợp với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…/.